Глава города Вигольтинген Франка Буркхардт (Швейцарская народная партия) раскритиковала поведение части украинских беженцев, заявив, что многие из них ведут себя как «туристы», а не как лица, нуждающиеся в защите, сообщает РИА Новости .

В своей статье политик отметила, что вместо интеграции и благодарности некоторые демонстрируют чувство вседозволенности и пренебрежение местными нормами.

Буркхардт подчеркнула, что содержание беженцев с статусом S ложится тяжелым бременем на бюджет, особенно в небольших общинах. По ее словам, украинцы часто отказываются соблюдать правила, игнорируют попытки взаимодействия с другими мигрантами и воспринимают помощь как нечто само собой разумеющееся. Особую тревогу у мэра вызывает перспектива предоставления им вида на жительство, что увеличит расходы на социальные выплаты.

Статус S дает украинцам право на работу, медицинское страхование, обучение детей и свободное перемещение. Однако, как заявила Буркхардт, «помощь — это не улица с односторонним движением», и беженцы должны активнее участвовать в жизни общества.

На данный момент в Швейцарии находятся 68 980 украинцев с этим статусом. Власти надеются, что со временем ситуация изменится, но пока напряженность в некоторых регионах сохраняется