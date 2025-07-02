Ангину легко подцепить: как правильно выбрать одежду для холодного лета

Даже летом простудиться проще простого — особенно если на улице +15 и дождь, поэтому лучше выбирать многослойную одежду, защищающую от ветра и влаги, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«На состояние иммунитета влияет не только переохлаждение, но и перегрев. Не стоит выходить на улицу в легкой одежде, надеясь на летнее тепло, если за окном +15 и накрапывает дождь. Но надевать слишком теплую одежду, в которой легко перегреться на солнце или промокнуть под дождем, также не рекомендуется. В обоих случаях организм тратит много сил на терморегуляцию, поэтому риск простуд возрастает», — сказала Уланкина.

Она добавила, что самый надежный способ поддерживать нормальную температуру тела — соблюдать принцип многослойности: дышащая футболка, сохраняющая тепло толстовка или свитер, в качестве защиты от ветра и дождя — легкая ветровка.

«Так проще всего регулировать теплоизоляцию и вентиляцию — легко раздеться, если вдруг станет жарко или укутаться, если похолодает. Если есть склонность к респираторным заболеваниям, отитам, не лишним будет взять с собой легкий головной убор — тонкую шапку, кепку», — посоветовала врач.

Уланкина отметила, что важно следить и за обувью: если ноги промокли, повышается риск воспалительных заболеваний мочеполовой системы, бронхита и ангины.

«Лучше всего подойдут закрытые кроссовки или ботинки из водоотталкивающих материалов, в которых не жарко, но и не промокнешь в лужах. Если носки все-таки промокли, лучше их как можно скорее поменять на сухие», — резюмировала специалист.