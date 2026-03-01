WSJ: ВВС Израиля сбросили 30 бомб на резиденцию Хаменеи
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Истребители Военно-воздушных сил Израиля сбросили 30 бомб на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно данным израильского военного командования, около 200 истребителей нанесли ракетные удары почти по 500 различным целям. Проведенная военная кампания стала крупнейшей в истории еврейского государства.
Накануне Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.
Антиамериканские акции проходят на Ближнем Востоке после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате израильских и американских ударов по исламской республике.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.