WSJ: ВВС Израиля сбросили 30 бомб на резиденцию Хаменеи

сегодня в 11:51

Согласно данным израильского военного командования, около 200 истребителей нанесли ракетные удары почти по 500 различным целям. Проведенная военная кампания стала крупнейшей в истории еврейского государства.

Накануне Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

Антиамериканские акции проходят на Ближнем Востоке после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате израильских и американских ударов по исламской республике.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.