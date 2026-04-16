Глава ЦБ: высокая инфляция не способствует перетоку кадров в эффективные отрасли

Высокая инфляция препятствует перетоку трудовых ресурсов в эффективные сектора экономики. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках Биржевого форума Московской биржи, сообщает ТАСС .

По ее словам, сейчас в стране возник период активных структурных изменений. Экономика столкнулась с ограничениями по рабочей силе.

В таких условиях должен быть переток трудовых ресурсов из неэффективных секторов в более эффективные, где есть высокая производительность труда.

«Перегрев спроса как раз консервирует старую структуру и неэффективность в условиях потребности в структурных изменениях», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что высокая инфляция мешает перетоку кадров, который сейчас нужен для устойчивого роста экономики.

Ранее в ЦБ заявили, что в начале года в РФ произошел всплеск инфляции. Сейчас ее устойчивые показатели, не учитывая такие моменты, как рост НДС, акцизов и тарифов, остаются на уровне 4-5%.

