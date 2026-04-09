В Центробанке раскрыли уровень инфляции в России
Устойчивые показатели инфляции в России, не учитывая такие моменты, как рост НДС, акцизов и тарифов, остаются на уровне 4-5%. Об этом во время коммуникационной сессии в Новосибирске рассказал советник председателя Центробанка РФ Кирилл Тремасов, сообщает ТАСС.
В начале года произошел всплеск инфляции. Однако в Центробанке проанализировали статистику, отметил Тремасов.
Выяснилось, что устойчивые показатели инфляции в России не изменились. Они остаются на уровне 4-5%, добавил советник председателя ЦБ.
Ранее сообщалось, что в первом квартале года в России был зафиксирован профицит расходов над доходами в размере 4,6 трлн рублей. Казна РФ за отчетный период заработала 8,3 трлн рублей, а потратила 12,9 трлн.
