Названа предварительная сумма дефицита бюджета РФ в I квартале 2026 года

Дефицит бюджета РФ в I квартале 2026 года составил почти 5 трлн рублей

По предварительным данным министерства финансов РФ, по итогам первых трех месяцев 2026 года был зафиксирован профицит расходов над доходами в размере 4,6 триллиона рублей, сообщает ТАСС .

Вышеуказанная сумма, являющаяся предварительной, превышает показатель за тот же квартал прошлого года на 2,6 триллиона рублей. Соответствующая информация была обнародована на официальном интернет-портале финансового ведомства.

В опубликованном сообщении указывается, что поступления в казну за отчетный период достигли 8,309 триллиона рублей, что на 8,2 процента меньше, чем было получено в январе–марте 2025 года. При этом объем казенных трат увеличился на 17 процентов, достигнув 12,9 триллиона рублей.

Как разъясняет Минфин, значительная величина бюджетного разрыва в начале календарного года в первую очередь связана с тем, что финансирование ряда статей расходов осуществляется ускоренными темпами.

Помимо этого, отмечается, что такая опережающая динамика в исполнении бюджета по расходам объясняется своевременным оформлением государственных контрактов и предоставлением авансов по отдельным договорным обязательствам.

