Антиамериканские акции проходят на Ближнем Востоке после гибели Хаменеи

Антиамериканские акции проходят на Ближнем Востоке после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате израильских и американских ударов по исламской республике, сообщает SHOT .

В пакистанском Карачи протестующие прорвались к посольству Соединенных Штатов. В результате штурма в здании дипмиссии выбиты окна, есть пострадавшие. Аналогичные акции проходят в Багдаде, где демонстранты пытаются проникнуть в «зеленую зону» с американским посольством. В городе также слышны взрывы.

В Иране жители выходят на улицы, чтобы почтить память Али Хаменеи. Участники акций требуют наказания виновных в его смерти. Правительство Ирана подтвердило гибель министра обороны Азиза Насирзаде и начальника Генштаба Абдольрахима Мусави.

Иранские власти заявили о готовности дать решительный отпор в ответ на убийства руководства и высокопоставленных чиновников. Президент США Дональд Трамп призвал Иран не делать этого, пообещав «удар, сильнее, чем когда-либо прежде».

28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. По стране начался ракетный обстрел. В КСИР ответили, что базы и военные объекты являются целями для их ударов по Израилю. В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

