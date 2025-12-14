WSJ: Вашингтон поднял два истребителя F-16 над Пальмирой
США подняли два истребителя F-16 над Пальмирой после атаки на американских военных в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
«США отправили два истребителя F-16 (в небо — ред.) над Пальмирой», — говорится в сообщении.
Ранее появилась информация, что Соединенные Штаты задействовали боевую авиацию с применением осветительных бомб после нападения боевиков группировки ИГ* на сирийско-американский патруль в Пальмире.
Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщало, что террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГИЛ*) возрождается в Сирии из-за вывода войск США и свержения Асада.
* Террористическая организация, признана в России экстремистской и запрещена
