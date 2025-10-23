ИГИЛ* возрождается в Сирии

Террористическая группировка «Исламское государство»* (ИГИЛ*, ИГ*) возрождается в Сирии на фоне внутренних проблем в государстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal, побеседовавшей с американскими и курдскими командирами. По словам армейцев, боевики вербуют новобранцев и расширяют географию атак в САР.

Военные рассказали, что радикальные исламисты пользуются сниженным присутствием армии США и свержением бывшего президента Сирии Башара Асада. По данным газеты, ИГИЛ* усилилась и смогла завладеть оружием с армейских складов в конце 2024 года, когда вооруженная оппозиция свергала правительство.

Курдские Сирийские демократические силы (СДС) также признали, что оказались в «трудном положении» из-за активизации террористов.

«Вывод американских войск вдохновил ИГ*. Мы видим, как они чаще атакуют нас. Мы получаем больше жалоб от населения», — сообщил один из командиров СДС Горан Тель Тамир.

Согласно подсчетам курдов, за весь 2024 год ИГИЛ* устроил 73 атаки в Сирии, а с января по августа 2025 года насчитали уже 117 нападений. Боевики часто устраивают вылазки именно в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке республики, откуда США ранее вывели четверть своего контингента (500 из 2000 военных). В Дейр-эз-Зоре может находиться большинство из 3000 террористов ИГ*, считают в СДС.

* Террористическая организация, признана в России экстремистской и запрещена