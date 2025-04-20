WSJ: Трамп приостановил введение пошлин после бесед с Минфином и Минторгом США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение о временной приостановке введения экономических пошлин после проведения консультаций с министром финансов Скоттом Бессентом и главой Минторга Говардом Лютником, сообщает американская газета The Wall Street Journal .

9 апреля американский лидер заявил, что в течение 90 дней в США будет действовать пауза на введение зеркальных пошлинных мер в отношении более 75 государств мира, которые готовы к переговорам. При этом Трамп повысил пошлины для Китая.

В статье отметили, что главы министерств убеждали Трампа отказаться от агрессивного тарифного плана, но советник главы государства Питер Наварро настаивал на сохранении пошлин. После обсуждения с Бессентом и Лютником Трамп приостановил действие некоторых пошлин.

Из материала следует, что после вступления в силу некоторых торговых пошлин, введенных администрацией Трампа, на фондовых рынках произошел обвал, вызвавший серьезные опасения в Белом доме.