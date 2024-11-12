WSJ: Трамп предложил критику НАТО должность помощника президента

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Конгрессмен Уолтц может стать помощником Трампа по нацбезопасности

Избранный американский лидер Дональд Трамп предложил конгрессмену Майку Уолтцу должность помощника президента США по нацбезопасности, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Конгрессмен известен как… критик НАТО», — указано в публикации американского издания.

Представитель Флориды Уолц считает, что Трамп может усадить Россию и Украину за стол переговоров для завершения конфликта.

Ранее Трамп предложил члену палаты представителей конгресса США Элиз Стефаник должность американского постпреда при ООН, а главой аппарата будущей администрации Белого дома станет 67-летняя Сюзан Уайлс.