Трамп сообщил о первом назначении в своей администрации

Это первое назначение женщины на эту должность в истории США, указано в публикации. Уайлс будет курировать делопроизводство американского президента.

«Сьюзи жесткая, умная, инновационная, и ей все восхищаются, ее уважают. Сьюзи будет продолжать неустанно работать, чтобы сделать Америку снова великой», — сказал Трамп.

Чиновница закончила университет Мэриленда, работала в избирательном штабе Рональда Рейгана и ряда других политиков. С Трампом она сотрудничает с 2016 года.

Ранее в администрации Трампа было лишь три женщины, за это его критиковали в СМИ.