WSJ: США могут прекратить обмен разведданными, чтобы Киев пошел на сделку с РФ

США могут прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, если она не согласится на мирную сделку с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, американский президент Дональд Трамп может использовать прекращение обмена в качестве рычага давления на Киев, чтобы заставить его заключить мирное соглашение с Россией. Ранее он уже издавал подобный указ после перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале.

Пауза в обмене разведанными между Украиной и США начала действовать в начале марта, продлилась она всего неделю. Однако это значительно подпортило отношения между представителями разведслужб обеих стран.

В марте Вашингтон также распорядился приостановить всю военную помощь Киеву. Она возобновилась после американо-украинских переговоров 11 марта.

18 августа Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. В ходе нее украинский президент выразил готовность к двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Администрация Трампа намерена организовать эти переговоры до конца августа.