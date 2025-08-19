Трамп обозначил сроки для организации встречи Путина и Зеленского

сегодня в 01:31

Axios: Трамп хочет организовать встречу Путина и Зеленского в августе

По данным Axios , администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским до конца августа.

Источники издания утверждают, что американский президент рассматривает этот саммит как ключевой этап для выхода из украинского кризиса.

Как сообщают осведомлённые источники, Вашингтон уже начал согласование деталей встречи, включая возможное место проведения.

Белом доме подчёркивают, что переговоры должны состояться до начала осени, чтобы «зафиксировать прогресс, достигнутый на Аляске».

Ранее Трамп уже провёл телефонный разговор с Путиным по итогам встречи с Зеленским.