WSJ: команда Трампа давит на сенат из-за санкций против РФ

Администрация Белого дома проводит тайную работу с целью избавить Москву от гнета антироссийских санкций, сообщает «Царьград» со ссылкой на американскую газету The Wall Street Journal.

В статье отметили, что яро за усиление санкций против РФ выступает сенатор Линдси Грэм*. При этом администрация президента США Дональда Трампа пытается продавить жесткую позицию по отношению к русским.

«Администрация Дональда Трампа оказывает закулисное давление на сенатора-республиканца Линдси Грэма*, пытаясь ослабить его законопроект о санкциях против России», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил о готовности Вашингтона ввести санкции не только в отношении Москвы, но и Киева. Президент США сделает это, если страны не заключат мирную сделку по урегулированию конфликта.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов