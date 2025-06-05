«Для танго нужны двое»: Трамп заявил о возможных санкциях против РФ и Украины

Трамп готов ввести санкции не только против России, но и против Украины

Американский президент Дональд Трамп дал очередную пресс-конференцию, в ходе которой заявил о готовности Вашингтона ввести санкции не только в отношении Москвы, но и Киева. Лидер США сделает это, если страны не заключат мирную сделку, пишет Baza .

«Когда настанет момент, что я пойму, что мы не сможем заключить мирную сделку, что это не остановится, в этот момент мы будем очень жесткими. Но это может коснуться двух стран, нужны оба, чтобы танцевать танго», — заявил Трамп.

Также Трамп сравнил российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского с дерущимися в парке маленькими детьми, которым иногда лучше позволить поконфликтовать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин предупредил Трампа о том, что ответит Украине на удар по российским аэродромам. Он также отметил, что Кремль бы хотел услышать от Белого дома осуждение действий ВСУ, которые они себе позволили 1 июня.