Песков: Кремль хотел бы услышать от Трампа осуждение атак со стороны Киева

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Москва ответит Киеву на атаку по российским аэродромам. По словам пресс-секретаря президента РФ, Кремль хотел бы услышать, что Белый дом осуждает эту атаку Украины, пишет ТАСС .

Песков отметил, что Трамп в разговоре с Путиным пояснил, что ничего не знал об атаке, которую Киев готовит и в итоге совершил в отношении России, но прямых осуждений этого поступка не последовало.

«Если говорить в целом о международной оценке, конечно, мы предпочли бы услышать жесткое осуждение как минимум этого террористического акта», — сказал Песков.

Украина атаковала пять российских аэродромов в том числе в Мурманской и Иркутской областях 1 июня. В результате происшествия несколько воздушных судов загорелись, но их оперативно потушили. Никто из военных и гражданских людей не пострадал.

Данное происшествие Путин и Трамп обсудили в ходе телефонного разговора 4 июня. Диалог двух лидеров длился чуть больше часа.