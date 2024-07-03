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WP: Обама предупреждал Байдена, что ему будет сложно переизбраться

Бывший президент США Барак Обама в последние месяцы много раз предупреждал действующего американского лидера Джо Байдена о том, насколько сложно ему будет переизбраться, сообщает RT.

По данным газеты The Washington Post, Обама в частном порядке отметил, что и так сложный путь Байдена к переизбранию стал еще труднее. Это произошло из-за шаткого выступления президента США на дебатах.

Ранее в пресс-службе Белого дома уточнили, что зарубежные поездки стали причиной плохого выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Американский лидер извинился за неудачную полемику в прямом эфире CNN с Трампом.