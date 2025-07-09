Белый дом и Конгресс договариваются об антироссийских санкциях

По данным издания Politico, администрация президента США Дональда Трампа готова поддержать новый санкционный пакет против России при условии сохранения за президентом исключительного права снимать введенные ограничения, сообщает РБК .

Информированные источники издания в Белом доме и Конгрессе подтверждают, что текущая версия документа предусматривает 180-дневную отсрочку 500-процентных пошлин для стран, импортирующих российские нефть и уран.

После консультаций с Белым домом разработчики законопроекта согласились добавить возможность продления этого периода, но с обязательным последующим контролем со стороны Конгресса. Администрация настаивает на полном устранении этого контрольного механизма.

«Закон должен предоставлять исчерпывающие полномочия по отмене санкций», — заявил высокопоставленный представитель исполнительной власти.

Это требование отражает стремление Трампа сохранить максимальную свободу действий в международной политике. Возможность единоличного снятия санкций даст президенту дополнительные рычаги влияния как в отношениях с Москвой, так и с союзниками, зависящими от российских энергоносителей. Однако такая позиция может привести к обострению отношений с законодателями, особенно с демократами, которые традиционно выступают за более жесткий контроль над санкционной политикой.

Исход переговоров остается неопределенным. В случае непринятия требований Белого дома администрация может наложить вето на законопроект. Ситуация ставит перед Конгрессом сложный выбор: пойти на уступки ради принятия санкций или сохранить жесткую позицию, рискуя заблокировать весь пакет. Этот вопрос приобретает особую актуальность на фоне предстоящих президентских выборов и растущей геополитической напряженности, указывает издание.