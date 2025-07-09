В Великом Новгороде из-за грозы загорелась подстанция
Великий Новгород частично остался без света
В результате сильной грозы произошло возгорание на электроподстанции в Великом Новгороде, сообщил мэр города Александр Розбаум.
Авария привела к отключению электроэнергии в части Державинского района, а также на Хутынской, Большой Московской и Московской улицах.
К месту происшествия немедленно выехали все оперативные службы. В настоящее время пожарные полностью ликвидировали возгорание, а аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
Временно без электроэнергии остаются несколько тысяч жителей.