В Великом Новгороде из-за грозы загорелась подстанция

В результате сильной грозы произошло возгорание на электроподстанции в Великом Новгороде, сообщил мэр города Александр Розбаум.

Авария привела к отключению электроэнергии в части Державинского района, а также на Хутынской, Большой Московской и Московской улицах.

К месту происшествия немедленно выехали все оперативные службы. В настоящее время пожарные полностью ликвидировали возгорание, а аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Временно без электроэнергии остаются несколько тысяч жителей.