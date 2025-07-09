Появились кадры атаки хуситов на сухогруз в Красном море

В Красном море йеменские повстанцы-хуситы атаковали и потопили греческое грузовое судно Eternity C, сообщает RT .

На опубликованных кадрах видно, как судно получает попадание и постепенно уходит под воду. На борту находились 25 человек: 22 члена экипажа и трое вооруженных охранников, включая одного гражданина России.

По последним данным, четверо моряков погибли еще до затопления судна, шестерых удалось спасти, а судьба остальных 15 членов экипажа остается неизвестной.

По информации посольства США, выжившие были захвачены хуситами в плен.