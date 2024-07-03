Байден объяснил свое состояние на дебатах с Трампом

Зарубежные поездки стали причиной плохого выступления президента США Джо Байдена на дебатах с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«„Я решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене“, — сказал Байден, его слова приводит ТАСС.

Американский лидер извинился за неудачную полемику в прямом эфире CNN с Трампом, которая должна была стать «критически важной» в политическом противостоянии, отметили в администрации США.

Ранее сообщалось, что супруга Байдена Джилл повлияет на ход президентской гонки в США.