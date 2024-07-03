Судьбу кандидата в президенты США решит супруга Байдена Джилл
Джилл Байден повлияет на ход президентской гонки в США
Джилл Байден повлияет на ход президентской гонки в США, решив вопрос участия Джо Байдена в выборах, пишет газета «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal.
«Байден опирается на узкий круг преданных советников, членов семьи и политических доверенных лиц», — утверждает издание.
Супруга американского президента сейчас самая влиятельная фигура в его окружении, говорится в статье.
Ранее в США предложили заменить Джо Байдена на губернатора Мичигана Гретхен Уитмерн.