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В США нашли замену Байдену и Харрис

Байдена предложили заменить губернатором Мичигана на выборах президента США
Политика

Джо Байдена предложили заменить губернатором Мичигана Гретхен Уитмерн на выборах президента США, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post

Старший аналитик Центра этики и государственной политики Генри Олсен написал статью для New York Post.

Эксперт счел кандидатуры губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и сенатора от Джорджии Рафаэля Уорнока полноценной заменой Джо Байдену и Камалле Харрис на предстоящей президентской гонке в США.

«Губернатор-женщина и сенатор-афроамериканец помогут Демократической партии привлечь голоса», — полагает Олсен.

Тем более, что Уитмер и Уорнок на три десятилетия моложе Байдена, добавил автор статьи.

Ранее Джо Байден провел неубедительные дебаты с экс-президентом США Дональдом Трампом, что поставило под сомнение его участие в борьбе за Белый дом.