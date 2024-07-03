В США нашли замену Байдену и Харрис

Джо Байдена предложили заменить губернатором Мичигана Гретхен Уитмерн на выборах президента США, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Post

Старший аналитик Центра этики и государственной политики Генри Олсен написал статью для New York Post.

Эксперт счел кандидатуры губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и сенатора от Джорджии Рафаэля Уорнока полноценной заменой Джо Байдену и Камалле Харрис на предстоящей президентской гонке в США.

«Губернатор-женщина и сенатор-афроамериканец помогут Демократической партии привлечь голоса», — полагает Олсен.

Тем более, что Уитмер и Уорнок на три десятилетия моложе Байдена, добавил автор статьи.

Ранее Джо Байден провел неубедительные дебаты с экс-президентом США Дональдом Трампом, что поставило под сомнение его участие в борьбе за Белый дом.