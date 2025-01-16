Washington Post: Трамп может «спасти» TikTok своим указом

По данным The Washington Post, Трамп после инаугурации намерен подписать указ, который отсрочит на 60-90 дней вступление в силу закона, по которому ByteDance — владелец TikTok — должен или продать соцсеть, или свернуть ее работу в США.

Так американский лидер хочет растянуть время, чтобы без спешки согласовать сделку по продаже или найти альтернативный вариант.

Издание называет такое решение Трампа сомнительным. Во-первых, по уже действующему закону, TikTok должен сменить владельца или уйти из США до 19 января, а Трамп вступит в должность 20 января. Во-вторых, как считают аналитики, у президентского указа не будет достаточной силы, чтобы полностью отменить закон, который поддержали обе палаты конгресса.

Ранее стало известно, что китайские власти рассматривают продажу TikTok американскому предпринимателю Илону Маску.