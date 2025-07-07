Росгвардейцы пресекли попытку сбыта фальшивых денег в московском банке

Патрулирующие вверенную территорию правоохранители получили сигнал «Тревога» с одного из финансовых учреждений на Челябинской улице. К незамедлительно прибывшим по указанному адресу росгвардейцам обратился сотрудник банка и пояснил, что неизвестный мужчина пытается обменять денежную купюру номиналом пять тысяч рублей, имеющую признаки подделки. Стражи порядка задержали 36-летнего приезжего. Подозреваемый пояснил, что денежные средства он получил в качестве заработка и пытался их внести на карту, но после неудачной попытки пополнить банковский счёт через банкомат, он решил поменять их в обменном пункте.

Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.