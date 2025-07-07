Пленных военных ВСУ заставляют мыться и не складывать грязные носки под матрас

Некоторые военные ВСУ отказываются соблюдать личную гигиену в российском плену, рассказал украинский пленный Вячеслав Голоденко. По словам бойца, к пленникам относятся гуманно и заботятся об их здоровье, но некоторых из них приходится буквально приучать к элементарным правилам ухода за собой, сообщает RT .

Голоденко отметил, что в плену украинцам предоставляют полноценное питание. Солдаты живут и чистом помещении, а их постельные принадлежности регулярно меняют.

«У нас белые постели, простыни, наволочки. Администрация всем обеспечивает», — рассказал уроженец Черниговской области Голоденко.

Администрация следит за тем, чтобы заключенные не пренебрегали чистотой, однако среди пленных находятся и принципиальные неряхи.

«Есть такие, что уперлись и не хотят (соблюдать гигиену — ред.)», — рассказал украинский армеец.

По словам Голоденко, таких пленников приходится «приучать к чистоте». Боец также рассказал о случае, когда один из его сослуживцев хранил грязные носки под матрасом, из-за чего в помещении стоял неприятный запах. Из-за этого с мужчиной ругались и буквально заставляли его посещать ванну и соблюдать чистоту.

23 мая Голоденко вернулся на Украину в рамках обмена военнопленными. Он провел в российском плену 1,5 года.