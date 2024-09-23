Выяснилось, почему Алиев отозвал проработавшего 18 лет в России посла

Азербайджанский посол в России Полад Бюльбюль оглы освобождается от занимаемой должности, следует из указа на сайте президента республики. Ранее экс-глава дипмиссии Баку в РФ заявлял, что в свои 79 лет хотел бы проводить время в Азербайджане и общаться с людьми, сообщает «Царьград» .

Бюльбюль оглы был послом в России с 2006 года. МИД РФ награждал дипломата нагрудным знаком «За вклад в международное сотрудничество», также он имеет различные госнаграды Грузии, Туркменистана, Кыргыстана, Молдовы и других стран.

В ходе последних выборов в парламент Азербайджана Полада Бюльбюль оглы избрали депутатом.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на назначение журналистки Ирады Зейналовой российским послом в Республике Маврикий. Спикер дипведомства обратила внимание, что обычно в МИД не комментируют кадровые назначения. Вместе с тем Захарова подчеркнула, что история знает много случаев, когда журналисты становились дипломатами.