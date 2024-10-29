«Выглядят жалко»: в Раде унизили осуждающего Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале назвал «жалкими» осуждения и угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша. По мнению парламентария, подобные действия вредят имиджу официального Киева.

На минувшей неделе Зеленский осудил ООН за то, что генсекретарь Гутерриш предпочел посетить саммит БРИКС в Казани, а не швейцарский «саммит мира» по приглашению Украины. После этого, по данным украинских СМИ, Зеленский отказал генсеку ООН в визите на Украину.

«Сейчас все эти „осуждения генсека ООН Гутерриша“ выглядит, по меньшей мере, жалко. Впрочем, не так смешно, как отказ в визите, который не планировался», — написал Дубинский.

Ранее МИД Украины называл «неправильным» посещение Гутерришем казанского саммита.