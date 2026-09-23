Выборы в Мособлдуму по единому избирательному округу признаны состоявшимися
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Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными.
В Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу:
- «Единая Россия» — 17
- КПРФ — 4
- ЛДПР — 2
- «Новые люди» — 2
На ближайшем заседании Мособлизбирком установит общие результаты выборов в Мособлдуму — на основании протокола о результатах выборов депутатов по единому избирательному округу и протоколов окружных комиссий о результатах выборов депутатов по одномандатным избирательным округам.
С 18 по 20 сентября в Московской области состоялись выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. В голосовании приняло участие 3 198 015 избирателей (51,58%).
Свой гражданский долг исполнил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех, кто отдал свой голос, а также членов избирательных комиссий и наблюдателей.
«Многие выбирают ДЭГ — в Подмосковье это более 730 тыс. избирателей, но и традиционный формат остается востребованным», — заявил глава региона.
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