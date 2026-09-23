сегодня в 14:49

Выборы в Мособлдуму по единому избирательному округу признаны состоявшимися

Избирательная комиссия Московской области признала выборы депутатов Московской областной думы по единому избирательному округу состоявшимися и действительными.

В Мособлдуму избрано 25 депутатов по единому избирательному округу:

«Единая Россия» — 17

КПРФ — 4

ЛДПР — 2

«Новые люди» — 2

На ближайшем заседании Мособлизбирком установит общие результаты выборов в Мособлдуму — на основании протокола о результатах выборов депутатов по единому избирательному округу и протоколов окружных комиссий о результатах выборов депутатов по одномандатным избирательным округам.

С 18 по 20 сентября в Московской области состоялись выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. В голосовании приняло участие 3 198 015 избирателей (51,58%).

Свой гражданский долг исполнил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех, кто отдал свой голос, а также членов избирательных комиссий и наблюдателей.

«Многие выбирают ДЭГ — в Подмосковье это более 730 тыс. избирателей, но и традиционный формат остается востребованным», — заявил глава региона.

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