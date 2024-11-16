Выборщики могут лишить Трампа президентства до инаугурации

Избранный американский президент Дональд Трамп может утратить собственную победу. Подобное уже случалось в XIX веке, рассказал « Царьграду » политолог Артур Демчук.

Инаугурация Трампа пройдет 20 января 2024 года. Для избранного американского президента важно, чтобы выборщики не передумали по поводу его кандидатуры в последний момент.

В XIX веке уже был подобный прецедент. Тогда 30 выборщиков изменили свое мнение и проголосовали за другого кандидата. Если этого не произойдет, то Трамп официально получит «зеленый свет».

Ранее избранный американский президент выбрал губернатора Северной Дакоты Дага Бургума на должность министра внутренних дел и главы Нацсовета по энергетике. Его состояние оценивается в 100 млн долларов.