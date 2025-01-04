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Вучич запросит звонок с Путиным из-за санкций против Нефтяной индустрии Сербии

Президент Сербии Александр Вучич собирается запросить телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 25-27 января. Темой будет введение США санкций против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), сказал политик во время заседания сербского правительства, сообщает ТАСС .

Соединенные Штаты введут ограничения против всей компании NIS. Из-за этого Сербия окажется в непростом положении.

Заместитель госсекретаря США Хосе Фернандес сказал, что санкции против NIS направлены против России. Якобы действия компании помогают РФ «финансировать военные усилия».

Но Вучич отметил, что это не так.

Ранее президент Сербии сказал, что разговор с Фернандесом был открытым и сложным.