Вучич провел «сложный» разговор с американским чиновником о санкциях

Президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом предположил ввод санкций Вашингтона против компании NIS, сообщает ТАСС .

«Открытый, искренний и сложный разговор… Особой темой стали санкции, а полностью детали я смогу раскрыть в течение нескольких дней. У меня не слишком много хороших новостей для граждан Сербии», — написал сербский лидер в соцсетях, не раскрыв деталей переговоров.

Вучич добавил, что Белград сохранит свою стабильность и энергетическую безопасность.

Ранее сербский президент провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили, в том числе, возможные визиты глав государств в страны.