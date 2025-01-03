Вучич провел «сложный» разговор с американским чиновником о санкциях
Вучич предположил скорое введение санкций США против Сербии
Президент Сербии Александр Вучич после телефонного разговора с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом предположил ввод санкций Вашингтона против компании NIS, сообщает ТАСС.
«Открытый, искренний и сложный разговор… Особой темой стали санкции, а полностью детали я смогу раскрыть в течение нескольких дней. У меня не слишком много хороших новостей для граждан Сербии», — написал сербский лидер в соцсетях, не раскрыв деталей переговоров.
Вучич добавил, что Белград сохранит свою стабильность и энергетическую безопасность.
Ранее сербский президент провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили, в том числе, возможные визиты глав государств в страны.