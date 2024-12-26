Вучич раскрыл подробности телефонных переговоров с Зеленским

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Вучич обсудил с Зеленским двусторонние отношения Сербии и Украины

Президент Сербии Александр Вучич рассказал в соцсетях, что содержательно побеседовал по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским и обсудил с ним в том числе все важные вопросы двустороннего сотрудничества между странами, сообщает ТАСС .

«Мы обсудили европейский путь наших стран, а также возможность более частых двусторонних визитов в будущем», — написал Вучич в Instagram*.

Сербский президент также напомнил, что буквально пару дней назад в Киеве снова заработало посольство страны, которое приостановило деятельность в марте 2022 года. Тогда всех дипломатов эвакуировали в Белград.

Вучич считает, что возобновленная работа в Киеве поможет улучшить двустороннее сотрудничество между странами. По итогу президент Сербии остался доволен состоявшимся разговором.

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