Вучич заявил, что его не волнует реакция других стран на визит в Москву

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ему безразлична реакция других стран на его визит в Москву на парад Победы, пишет ТАСС .

По его словам, любые «наказания» ЕС он готов принять на себя, а Белград от его визита в Россию не пострадает.

«Я здесь для того, чтобы бороться за свой народ и свою страну. Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет», — подчеркнул он.

Ранее Вучич неоднократно заявлял, что принял приглашение президента России Владимира Путина и приедет на празднование Победы в Москву. Сербскому президенту в дороге пришлось менять маршрут, так как Литва и Латвия закрыли для него воздушное пространство.

Также команда самолета приняла решение экстренно приземлиться в Баку из соображений безопасности. Через какое-то время воздушное судно снова поднялось в небо, и в итоге Вучич добрался до Москвы.