Вучич заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства. По его словам, он больше не может баллотироваться, сообщает ТАСС .

Президентские выборы в республике состоятся через полтора года. Вучич отметил, что он является «политическим ветераном». Поэтому баллотироваться на пост президента Сербии он больше не может.

Политик сказал, что не собирается менять Конституцию страны с целью повторного выдвижения. Вучич отметил, что его президентская карьера подойдет к концу через полтора года.

Сербский президент также допустил досрочное проведение парламентских выборов в республике. Однако решение по этому поводу официально еще не принято.

Ранее Вучич собрал заседание Совета нацбезопасности. По утверждению СМИ, причиной этому стала «массированная попытка государственного переворота».