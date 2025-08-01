Попытка госпереворота: зачем президент Сербии собирает Совбез

Президент Сербии Александр Вучич собирает заседание Совета нацбезопасности. Несмотря на отсутствие официального заявления о причине, пресса выяснила, что послужило поводом, пишет «Царьград» .

Как сообщает сербская газета «Вечерне новости», задержание бывшего министра торговли Томислава Момировича стало катализатором для действий Вучича.

Заседание Совбеза было запланировано на 12:00. Официальная причина не была озвучена. Однако, по утверждению авторов публикации, дело в «массированной попытке государственного переворота».

По информации, полученной газетой из источников, в организации госпереворота замешаны сотрудники Спецпрокуратуры по борьбе с организованной преступностью, а также отдельные полицейские подразделения.