Вучич впервые за 8 лет публично не поздравил Путина с днем рождения

Danas: Вучич в этом году не поздравил Путина с днем рождения

В текущем году сербский президент Александр Вучич публично не поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Седьмого октября президенту РФ исполнилось 72 года, сообщает РБК .

Как пишет сербское издание Danas, это произошло впервые за 8 лет. При этом в октябре 2021 года СМИ сообщали, что Вучич направил главе российского государства поздравления, пожелав доброго здоровья и новых возможностей для прогресса в личном и профессиональном плане.

В статье отметили, что в 2022 году о поздравлениях президента Сербии в адрес Путина не сообщали ни в Москве, ни в Белграде.

Из материала следует, что при этом в марте текущего года сербский лидер через посла РФ в Белграде Александра Боцана-Харченко поздравил Владимира Путина с победой на прошедших выборах российского президента.

Ранее стало известно, что Владимир Путин получил от своего белорусского коллеги Александра Лукашенко в подарок на день рождения произведение искусства, созданное в исконно белорусских техниках.