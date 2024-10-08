Лукашенко преподнес на день рождения Путину ценный подарок

сегодня в 16:38

Президент России Владимир Путин получил от своего коллеги Александра Лукашенко ценный подарок на день рождения. Белорусский лидер преподнес Путину произведение ручной работы, сообщает SHOT .

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт уточнила, что это произведение искусства, созданное в исконно белорусских техниках.

«Остальные подробности уточняйте у российского лидера», — с улыбкой заявила Эйсмонт.

7 октября Путин отметил 72-летие. Президент России провел праздник в рабочей обстановке.

Поздравить главу государства умудрились даже в Киеве. Подполье запустило проекцию текстового поздравления, адресованного российскому лидеру, на стенах отеля «Украина», БЦ «Арена Сити» и «Дома со звездой» на Крещатике.