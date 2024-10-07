В Киеве умудрились поздравить Владимира Путина с днем рождения

Подполье запустило проекцию текстового поздравления, адресованного российскому лидеру, на стенах отеля «Украина», БЦ «Арена Сити» и «Дома со звездой» на Крещатике. Поздравительные открытки появились в столице Украины вечером 7 октября и стали неожиданностью.

Ранее в Киеве были замечены листовки с текстом: «Путин придет, порядок наведет».

Владимир Путин 7 октября отметил свое 72-летие. В личный праздник он получал поздравления не только со всей страны, но и от всего мира. Президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил российского лидера в телефонном разговоре, а премьер-министр Армении Никол Пашинян разместил теплые слова, адресованные Путину, на своем официальном сайте.