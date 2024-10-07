Пашинян пожелал Путину здоровья и всяческих благ в день рождения

Президент России Владимир Путин в свой день рождения получил от премьер-министра Армении Никола Пашиняна поздравление с теплыми пожеланиями всяческих благ, здоровья и успехов, об этом говорится на официальном сайте премьер-министра республики.

«Примите мои искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения. Полагаем, что на данном этапе особо выделяется необходимость последовательной деятельности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества Республики Армения и Российской Федерации по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», — заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении в поздравительном сообщении подчеркнул, что рассчитывает на обоюдные взаимодействия между Ереваном и Москвой по разным направлениям на основе доверия и учета интересов обоих государств. В заключении Пашинян пожелал Путину крепкого здоровья, успехов и всяческих благ.

Ранее президента России Владимира Путина с его днем рождения поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава Московской области пожелал российскому лидеру всего самого доброго.