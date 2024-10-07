Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил президента Путина с 72-летием

Президент РФ Владимир Путин с первого дня и каждый день служит на благо России, демонстрирует пример патриотизма, духа русского человека. Так главу государства с днем рождения поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы гордимся нашим президентом», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.

Воробьев поблагодарил Путина за развитие и экономический рост, которые произошли в России и Подмосковье при его руководстве. По словам губернатора, у президента РФ есть важное качество — внимание и эмпатия ко всем людям, желание помочь нуждающимся.

Власти Московской области делают все для того, чтобы местные жители чувствовали заботу и поддержку. Формируются условия для открытия, развития бизнеса, создания семьи. Помимо этого, правительство региона поддерживает участников спецоперации, заботится как о самих героях, так и их семьях.

Воробьев поблагодарил Путина за поддержку проектов и программ, улучшающих качество жизни обычных россиян. Губернатор пожелал президенту крепкого здоровья и всего самого доброго.

Ранее Путина с днем рождения поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Главе РФ 7 октября исполнилось 72 года.