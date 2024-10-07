Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с 72-летием

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. В поздравлении Лукашенко сказал, что Путин понимает, в чем историческая задача России, лично отвечает за судьбу людей и родины. Текст обращения опубликован на официальном сайте президента Беларуси.

В Беларуси, по словам Лукашенко, ценят занятую главой РФ позицию и настрой на стратегическое сотрудничество с Минском и на интеграцию.

«Сообща нам удастся открыть новые горизонты», — сказал Лукашенко.

Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья.

Президент России родился 7 октября 1952 года. В понедельник ему исполнилось 72 года.

Ранее в итальянском Турине вывесили баннер в честь дня рождения Путина. Растяжку длиной четыре метра установили общественники из ассоциации «Перспектива».