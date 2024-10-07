В Италии поздравили Путина с днем рождения

В итальянском Турине вывесили банер в честь дня рождения президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости .

Четырехметровую растяжку на улице итальянского города установили активисты из ассоциации «Перспектива».

«Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане», — сказал один из авторов инициативы.

На банере написано: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина».

Путин отмечает день рождения 7 октября. В этом году ему исполнилось 72 года.