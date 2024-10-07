В Италии поздравили Путина с днем рождения
Турин поздравил Путина с днем рождения
В итальянском Турине вывесили банер в честь дня рождения президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Четырехметровую растяжку на улице итальянского города установили активисты из ассоциации «Перспектива».
«Пока мы получили позитивные отклики от наших товарищей, завтра его увидят горожане», — сказал один из авторов инициативы.
На банере написано: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина».
Путин отмечает день рождения 7 октября. В этом году ему исполнилось 72 года.