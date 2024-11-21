Вучич: только не знающие Путина думают, что он блефует по поводу защиты РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что исключительно «ненормальные» и те люди, которые не знают президента России Владимира Путина, считают, что он блефует, когда говорит о готовности использовать любое имеющееся оружие для защиты территории РФ. Об этом сообщает РИА Новости .

Атаковать все цели на территории России нельзя. На это будет дан ответ Путиным, в том числе с использованием любых видов вооружений, которые он захочет, подчеркнул Вучич.

Он добавил, что хорошо знаком с главой РФ. Президент Сербии призвал прислушаться к его словам.

Ранее официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой позвонили во время брифинга и попросили не комментировать удары баллистическими ракетами по Украине.