Вучич рассказал, почему не поедет на саммит БРИКС в Казань

Вучич предпочел встречи с европолитиками поездке на саммит БРИКС в Казань

Президент Сербии Александр Вучич не сможет поехать на саммит БРИКС в Казань 22–24 октября из-за ранее запланированных встреч с европейскими политиками, сообщает РИА Новости .

В плане сербского лидера встречи с премьерами Польши, Греции, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Однако Вучич по телефону назвал президенту России Владимиру Путину еще одну причину отказа от поездки.

«Я был честен с президентом Путиным и сказал ему: господин президент, даже если бы не было этих визитов, мне бы было очень трудно приехать из-за разных вещей, которые вы знаете, и верю — понимаете Сербию», — отметил политик.

Ранее Путин и Вучич созвонились по случаю 80-летия со дня освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.