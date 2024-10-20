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Путин и Вучич обменялись поздравлениями по случаю освобождения Белграда

Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с президентом Сербии Александром Вучичем, в ходе разговора лидеры двух стран обменялись взаимными поздравлениями по случаю 80-летия со дня освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в Кремле .

«С обеих сторон выражено удовлетворение уровнем двусторонних отношений, основывающихся на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях», — говорится в сообщении Кремля.

Во время беседы Путин и Вучич затронули тему специальной военной операции, которая проходит на Украине. Российский лидер дал оценку ходу СВО.

Позднее Вучич поблагодарил Путина за то, что Россия придерживается принципиальной позиции в вопросе обеспечения целостности Сербии.

В конце разговора лидеры двух стран договорились и в дальнейшем поддерживать личный контакт друг с другом.