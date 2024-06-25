Вучич не стал оправдываться за военные поставки Сербии

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Белград не имеет контрактов на поставку оружия Киеву, заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает ТАСС .

Сербия продает произведенное на территории страны оружие Азербайджану, Кипру и Объединенным Арабским Эмиратам.

Информация о якобы поставках сербских боеприпасов на Украину вбрасывается для ухудшения отношений между Белградом и Москвой, подчеркнул Вучич.

Ранее в западных СМИ появились публикации о продаже сербского оружия Украине на 800 млн евро.

В Белграде не стали комментировать эту информацию.