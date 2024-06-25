Вучич не стал оправдываться за военные поставки Сербии
В Белграде опровергли продажу оружия Украине
Белград не имеет контрактов на поставку оружия Киеву, заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает ТАСС.
Сербия продает произведенное на территории страны оружие Азербайджану, Кипру и Объединенным Арабским Эмиратам.
Информация о якобы поставках сербских боеприпасов на Украину вбрасывается для ухудшения отношений между Белградом и Москвой, подчеркнул Вучич.
Ранее в западных СМИ появились публикации о продаже сербского оружия Украине на 800 млн евро.
В Белграде не стали комментировать эту информацию.