Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сообщения об экспорте оружия из его страны в западные государства на 800 млн евро соответствуют «приблизительным показателям», пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, экспортированное из Сербии оружие могло быть направлено на вооружение Киева. Сам Вучич назвал продажу оружия Западу «частью экономического возрождения» страны.

«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию. Но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа», — сказал Вучич.

Сербский президент отказался подтверждать или опровергать информацию, что экспорт оружия Западом был направлен на Украину. Он заявил, что это «не его работа».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад спонсирует деньгами и снабжает оружием нацистский Киев. Он подчеркнул, что иностранные государства поставляют на Украину вооружения, которое используют против мирного населения России.