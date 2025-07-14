«Парфюм смерти»: бренд Zielinski&Rozen заподозрили в поддержке ВСУ

Израильский парфюмерный бренд Zielinski&Rozen, популярный в РФ и имеющий российские производственные мощности, отправляет свою продукцию украинским военным и поддерживает ВСУ, что вызвало волну негодования в российских соцсетях, сообщает Life.ru .

Zielinski&Rozen оказался в центре скандала после сообщений украинских СМИ о поддержке им ВСУ. Компания отправляет свою продукцию на передовую, а в украинских соцсетях появились фотографии бойцов ВСУ с коробками этой косметики.

В России с 2017 года работает фирма «Зелинский и Розен парфюмерия», выручка которой к концу прошлого года достигла почти 7 млрд рублей, а валовая прибыль выросла на 25,8% и составила 5,8 млрд рублей. Основной товарный знак зарегистрирован на российскую компанию, где работают 340 сотрудников. Недвижимость фирмы находится на улице Старообрядческой в Москве и принадлежит дочернему предприятию «Эксперт недвижимость».

Собственниками юрлица в РФ являются россияне Дмитрий Никулин (48%) и Алексей Мамин (7%), а также гражданин Израиля Эрез Розен (45%). Большая часть бизнеса принадлежит российским гражданам, что подтверждает российское происхождение бренда.

В украинских соцсетях обсуждают фотографии этикеток продукции Zielinski&Rozen с двойными слоями: под верхним слоем с украинским адресом обнаруживается московский производитель. Это вызвало недовольство среди украинских патриотов, которые считают, что, покупая продукцию бренда, украинцы финансируют российскую экономику.

Украинские СМИ также связывают местный бизнес Zielinski&Rozen с Сеяром Куршутовым, которого называют «королем контрабанды» и предполагают его связь с высокопоставленными чиновниками. Формально владельцем украинского юрлица значится Галина Мерецкая, которая, по данным соцсетей, проживает за границей.

Официальная история бренда связана с потомственным парфюмером Эрезом Розеном, который живет в Тель-Авиве.